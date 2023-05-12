“Eşarbı yere attılar, ‘paçavra’ deyip küfrettiler”

Ayfer Çökmez (40) 8 Mayıs Pazartesi günü evinden çıktı, halk eğitim merkezindeki kursuna gidiyordu. Tam varmak üzereydi ki tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Onların hedefinde Çökmez'in başörtüsü vardı. Çökmez, sözlü sataşma ile başlayan ve ardından fiziksel saldırıya dönen dehşet dakikalarını SABAH'a anlattı:8 Mayıs'ta Halk Eğitim Merkezi'ne kursa gidiyordum. İki kadın, önce laf attı, ardından küfretmeye başladılar. 'Geri zekâlı, 6 gününüz kaldı, gideceksiniz. Hepinizi buradan defedeceğiz, defolun gidin ülkemizden' dedi.Önce başörtüme saldırdılar. Sonra sarı saçlı olan kadın bir tokat attı. 'Tayyip Erdoğan size çok yüz vermiş' diyerek önce başörtümü yere attı, sonra 'Bu paçavraları size yedireceğiz' gibi sözler söyledi.İki çocuk annesi Ayfer Çökmez saldırı sonucunda darp raporu aldı. Adliyeye giderek saldırganlar hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi.Karakola nasıl gittimhatırlamıyorum.Biz de 'Siz niyeaçık giyiniyorsunuz?'diye saldıralımmı? O zaman neredekaldı özgürlük,nerede kaldı adalet?Büyük ceza almalarınıistiyoruz, adaletegüveniyoruz. Şiddetikınamak bir yanalanetliyorum.