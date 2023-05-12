“Eşarbı yere attılar, ‘paçavra’ deyip küfrettiler”

Ayfer Çökmez (40) 8 Mayıs Pazartesi günü evinden çıktı, halk eğitim merkezindeki kursuna gidiyordu. Tam varmak üzereydi ki tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Onların hedefinde Çökmez'in başörtüsü vardı. Çökmez, sözlü sataşma ile başlayan ve ardından fiziksel saldırıya dönen dehşet dakikalarını SABAH'a anlattı:
8 Mayıs'ta Halk Eğitim Merkezi'ne kursa gidiyordum. İki kadın, önce laf attı, ardından küfretmeye başladılar. 'Geri zekâlı, 6 gününüz kaldı, gideceksiniz. Hepinizi buradan defedeceğiz, defolun gidin ülkemizden' dedi.
Önce başörtüme saldırdılar. Sonra sarı saçlı olan kadın bir tokat attı. 'Tayyip Erdoğan size çok yüz vermiş' diyerek önce başörtümü yere attı, sonra 'Bu paçavraları size yedireceğiz' gibi sözler söyledi.
İki çocuk annesi Ayfer Çökmez saldırı sonucunda darp raporu aldı. Adliyeye giderek saldırganlar hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi.
BU ZİHNİYETİ LANETLİYORUM
Ayfer Çökmez'in müezzin eşi Yasin Çökmez:
Karakola nasıl gittim
hatırlamıyorum.
Biz de 'Siz niye
açık giyiniyorsunuz?'
diye saldıralım
mı? O zaman nerede
kaldı özgürlük,
nerede kaldı adalet?
Büyük ceza almalarını
istiyoruz, adalete
güveniyoruz. Şiddeti
kınamak bir yana
lanetliyorum.