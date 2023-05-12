Fahiş kira arttıranı yargı yoluyla pişman edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş kira artışı yapanlar için "Bunları yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:(Seçim süreci) Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli.(Kızılay'ın çadır satması) Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir.(Patates, soğan fiyatları) Maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nerelere tırmandırdılar fiyatları? Şimdi patates soğan 10-15 liraya düştü. Hadi bakalım, bunu neyle izah edecekler? Fiyat düştü şimdi. Ama şunu çok açık net söyleyeyim. Allah nasip eder inşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi kalkıp da bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz.(Artan kiralarla ilgili soru üzerine) Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Yurt sıkıntısı bulunmuyor. Türkiye genelinde şu anda 850 bin öğrenci kapasiteli yurdumuz var. Ancak bu deprem sebebiyle bazı yurtlarımızı biliyorsunuz depremzedeler için kullandık. Ancak asıl konuya gelince, bunları yargı yoluyla analarından doğduğuna pişman edeceğiz. Öyle rastgele istediğim gibi ben kira koyarım, koyamazsın arkadaş. Bunların hepsini Adalet Bakanlığımız vasıtasıyla belli bir standarda oturtacağız ve ona göre de üzerlerine, üzerlerine gideceğiz.