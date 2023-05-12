Muhalefetin aklına uysaydık Osmangazi Köprüsü olmazdı

Sanayive Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde esnafla buluştu. Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan esnafı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'da üretildiğini hatırlatan Varank, şöyle devam etti: "Bu şehri ileriye götürmeye çalışacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. Nasıl meyve ve sebzeden en iyi hal esnafı anlarsa, Türkiye'yi yönetmekten de Türkiye gemisinin kaptanlığından da anlayan bir tane lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Hamdolsun 21 yıldır, 15 seçimdir bizim aziz milletimiz 'evet bu doğru kaptandır' diyerek onun arkasında sapasağlam durdu. İnşallah 14 Mayıs'ta da arkasında sağlam duracak." "Güya kendilerini aday olarak göstermeye çalışanları biliyorsunuz" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne başarıları var, Allah aşkına. Adam 10 tane seçime girmiş, 10'unu da kaybetmiş. Hiçbir şey başaramamış, taş üstüne taş koyamamış, yerel yönetimleriyle hiçbir icraat yapamamış ama karşımıza gelip 'biz alternatifiz' diyorlar. Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. İşte bu adamlar ne bir iş yapmışlar, ne bizim iş yapmamıza müsaade ediyorlar. Hangi projeyi yapmaya kalksak, bizim karşımıza dikildiler. Bunlar en başından beri şehir hastanesini eleştirmiyor mu? Peki biz bunların aklına uysaydık bir şehir hastanesi yapabilir miydik? İşte İzmir-İstanbul otobanı, Osmangazi Köprüsü, sizin işinize yarıyor mu? Buraya mallar, o otobandan geliyor mu? Bunu eleştirmiyorlar mıydı? Peki ben size sorayım. Biz bunların aklına uysak bir Osmangazi Köprümüz olur muydu? İzmirİstanbul otobanı olur muydu? Hal esnafımız bundan faydalanabilir miydi? Faydalanamazdı. Onun için iş bilenin, kılıç kuşananın."AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Tarihi Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı esnafı ile buluştu. Yazıcı, "Siyasetimizin temelinde millet var. Biz 'Her şey Türkiye için' derken, vatanımızın bölünmezliğinin, milletimizin bütünlüğünün vurgusunu yaptık. Böyle yürüyoruz ve Türkiye'yi önemli ölçüde bir yerden aldık, bir yere getirdik. Çok iş ürettik, çok hizmet ürettik" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da Türkiye'nin istikrarına devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz otobanda yol alırken dünyadaki gelişmeler dolasıyla ara sıra stabilize yola girebiliriz ama o ara yoldur, ana yol değil. O stabilize yoldan otobana çıkaracak olan yine biziz, yine istikrardır. Yeter ki milletimiz Türkiye'ye sandıkta bir istikrar hediye etsin" diye konuştu.