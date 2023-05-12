Haberler Gündem Haberleri Selçuk Bayraktar’dan Fazıl Say’ın açıklamalarına tepki
Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:15 Son Güncelleme: 12.5.2023 10:16

Selçuk Bayraktar’dan Fazıl Say’ın açıklamalarına tepki

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'a tepki gösterdi. Bayraktar, “Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Selçuk Bayraktar’dan Fazıl Say’ın açıklamalarına tepki

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'ın Twitter'dan "Ay'a sert iniş" projesiyle ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Say, 'Aya sert iniş' projesini ben değil, Türkiye'nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Hayatını teknolojiye adamış bir mühendis olarak ben de elbette bu hedefe sonuna kadar destek olurum. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız. Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz" ifadelerine yer verdi.

FAZIL SAY'IN AÇIKLAMASI

"Bayraktar'ın konuşmasını ben dün dinledim. Hayli iddialı uzay konusunda. 'Ay'a sert iniş yapacağız' diyor. Sonra tekrar etti. 'Sert iniş' dedi. (Yani 'gerisini Ay düşünsün') Ama ben diyim, bu ahaliyi sadece bu kesmez. Dahası lazım; 'Mars'a tekme tokat iniş' filan demeli."

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Selçuk Bayraktar’dan Fazıl Say’ın açıklamalarına tepki
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