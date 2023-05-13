AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Kılıçdaroğlu kaybedecek

Gölbaşı'nda 1. bölge muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karaaslan, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şahlanış dönemine hazır olduğunu belirten AK Partili Karaaslan, "14 Mayıs'ta, bu milletimiz terör destekçilerine taviz vermeyecek, milli ve yerli olmayanlar kazanacak. Bu millete her zaman güvendik, onların desteğini almak için durmadan çalıştık. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Yenilgiyi bir meziyet haline getiren 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil, FETÖ ve HDP'nin desteğini almasına rağmen yine kaybedecek. Bunu ben söylemiyorum. Bunu şehit anneleri, eşleri ve çocukları söylüyor. Bunu vatanseverler ve ülke sevdalıları söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan açıklamasını, programa katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'e, milletvekili adayları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve STK temsilcilerine teşekkürleriyle bitirdi.