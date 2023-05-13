Ali İhsan Yavuz seçim günü hazırlıklarını anlattı: Hiçbir oy zayi olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dün, seçim günü hazırlıklarını anlattı. Geçersiz oylara karşı seçmene uyarılarda bulunan Yavuz özetle şunları söyledi:Seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmasın diye sistemimiz var: Sonuç Alım Sistemi (SAS). Sandık sonuç tutanağı alınmadan önce görevliler çetele tutarken, bizim görevlilerimiz çizelgeleri dolduracaklar, sonuç bağlanmadan arkadaşlarımız Sonuç Alım Sistemi'ne girecekler. İddia ediyorum sonuçları bizden önce öğrenecek kimse yok. İlk sonuçları Cumhurbaşkanımız öğrenecek.Seçim varsa milli irade var. Partilerin varlığı demokrasi için çok önemli. Pazar gününü sükûnet içinde geçirelim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından bu ilk seçim. Milli irade sandığa kusursuz şekilde yansısın istiyoruz.Tüm Türkiye'de oy verme işlemi 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçmene oy verme işlemi sırasında 2 pusula, bir zarf ve tercih mührü verilecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili oy pusulası ve bir zarf verilecek. Engelli için yakını dışında kimse kabine giremez.