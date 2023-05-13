Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı ‘Kubbesinden kuran nidaları eksilmesin’

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'ni ibadete açtı. İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide cuma namazını kılan Erdoğan, açılış töreninde şöyle konuştu:Açılışını yaptığımız Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen işçisinden memuruna ve mimarına, ustasından sanatçısına kadar herkese şahsım, milletim adına canı gönülden teşekkür ediyorum.Bu semtin adı malumunuz Levent. Acaba niye Levent? Çünkü Barbaros Hayreddin Paşa'nın askerleri denizci olduğu için leventti. Bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Bizlere de sordukları zaman dedik ki buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin adı yakışır dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti. Şimdi de gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki buraya bu camimizi inşa edelim. 750 milyon TL'ye bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kuran nidalarını eksik etmesin.Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından mihraba geçti. "Kilit taşı denilen çiniyi son olarak monte etmek de bu kardeşinize nasip oldu. 'Rabb'im hayır eylesin' diyoruz, imzamız da var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, besmele çektikten sonra arkasında kendi imzası olan son çiniyi mihraba monte etti. Vatandaşlar da bu sırada tekbir getirdi.