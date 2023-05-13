CHP’li Başkanın eski sağ kolu belediyedeki yolsuzlukları SABAH’a anlattı!

2.5 milyon liraya mal olacak ilaçlama ihalesini 4.5 milyon liraya pazarlık usulü olarak adrese teslim olarak verildiğini söyleyen Merdan, "5 yıl Didim Belediyesi'nde saha şefi olarak görev yaptım. Bu çalıştığım sürede belediyenin ilaçlama ekibinin sorumlusuydum. Ahmet Deniz Atabay'ın en yakınındaki isimlerdendim. İlaçlama ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı için CİMER'e şikayette bulundum. Yaklaşık 2 milyon lira kamu zararına yol açan 4.5 milyon liralık ilaçlama ihalesinin altına imza atmadığım ve yolsuzluğa göz yummadığım için işten atıldım" dedi.
Didim Belediyesi'nin 2019-2022 yılları arasında ilaçlama işlerini kendi makineleriyle yaptığına dikkat çeken Merdan, "Hali hazırda elinde kendi ilaçlama makineleri mevcutken ilaçlama makinesi kiraladı. Tüm bunları Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a söyledim. Bu yüzden zaten ters düştük. Lağım ve mazgallara ilaç yerine su bile sıktılar. İnsanları böyle kandırdılar. Bu gerçekleri sosyal medyadan paylaştığım için Didim Belediyesi Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Çark ve yanındaki kişi tarafından eşim ve ben darp edildik" dedi.
Aydın'da CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın eski sağ kolu Mehmet Merdan, belediyedeki ilaçlama yolsuzluğunu SABAH'a anlattı. Didim Belediyesi'nin 2 milyon liralık kamu zararına yol açacak 2022 yılında 4.5 milyon liralık ilaçlama ihalesine imza atmadığı için işten çıkarıldığını söyleyen Merdan, "Bu işin daha uygun fiyata yapılabileceğini söyledim. Ancak kimseye dinlettiremedim. Bu ihaleye imza atmadım. Ahmet Deniz Atabay'a 'Bu işi biz kendimiz bünyemizde yapalım' dedim. Başkan, 'Orasına sen karışma' dedi ve kestirip attı. 'İmza atmam. Birimimi değiştirin' dedim. İmza atmadığım Ahmet Deniz Atabay ile ters düştüm. İhale 2022 Şubat ayındaydı. Beni hiçbir şey yapmadan Nisan ayı sonuna ofisimde hiçbir iş yapmadan bekledim. Yetkilerim alındı.
Nisan ayı sonunda Orman Kampı'na temizlik personeli yapmak istediler. Ona da itiraz ettim. Maaşımı düşürmek istediler. Tebliğde bulundular. 2018'de Didim Belediyesi'nden bana verilen yazı hala elimde. Savunmamda görevlendirme yazısını sundum. O yazıda, 'Şu an forklift operatörsünüz. Yeni görev yerinizde sizi halkla ilişkiler görevlisi yapacağız. Aynı yevmiye ile çalışacaksınız' diye bu görevlendirme yazısında belirtiliyor. O yazıda Salih Bankoğlu ve Didim Belediyesi Şirketi DİBEL'in ve Çevre Koruma Kontrol Müdürü'nün imzasız var. Ben operatör girişli olduğumu ve operatörlükten başka bir yere veremeyeceklerine dair itirazda bulundum. Yevmiyemi düşürmelerini kabul etmedim. Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanına çıktım. 'Adam akıllı bir görev verin ya da beni işten çıkarın. Bu işin hakkı 2.5 milyon lira. Siz göz göre 4.5 milyon lira paraya ihaleyi veriyorsunuz' dedim. 2022 Ağustos'ta tazminatlarımı alarak işten çıkarıldım" diye konuştu.
YARIN BUNUN HESABINI VERECEKLER
Merdan, "Bu iş yanlış. Yarın bunun hesabını verecekler. Ben Ahmet Deniz Atabay'ın yanında gündüz başka iş, gece başka iş yaptım. Bana haksızlık yapıldı. Tazminatımı verdiler. Sonrasında iş mahkemesine gittim. İş mahkemesi hala sürüyor" dedi. Didim Belediyesi'nin 2019-2022 yıllarında bu ilaçlama işini kendi makineleriyle yaptığını hatırlatan Merdan, "Hali hazırda elinde kendi ilaçlama makineleri mevcutken, 2023'te Muğla Belediyesi'nin kiralamadığı makineleri kiraladı. Tüm bunları Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a söyledim. Bu yüzden zaten ters düştük. İşten çıkarıldıktan sonra watsapp durumumdan belediyedeki usulsüzlüklerle ilgili paylaşımlar yaptım. Bazı belediye çalışanları da paylaşımlarımı görüyordu. Benim gözümde devletin malı yetimin malıdır. Bu paylaşımları yaptıktan sonra 30 Mart'ta darp edildim. Evimin önünde eşimin yanında darp edildim. Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Çark olay günü yanıma geldi. 'Konuşalım mı?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Yanındaki kişi kim tanımıyorum. Mustafa Çark ve yanındaki bana vurdu. Eşimi de darp ettiler. Esnaf komşularım gelip beni kurtardı. Şikayetçi oldum. İlaçlama ihalesinde yapılan yolsuzlukla ilgili de CİMER'e şikayette bulundum. Ancak Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın korunduğunu düşünüyorum. Hala bir gelişme yok" dedi.