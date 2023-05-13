CHP’li Başkanın eski sağ kolu belediyedeki yolsuzlukları SABAH’a anlattı!

YARIN BUNUN HESABINI VERECEKLER

Merdan, "Bu iş yanlış. Yarın bunun hesabını verecekler. Ben Ahmet Deniz Atabay'ın yanında gündüz başka iş, gece başka iş yaptım. Bana haksızlık yapıldı. Tazminatımı verdiler. Sonrasında iş mahkemesine gittim. İş mahkemesi hala sürüyor" dedi. Didim Belediyesi'nin 2019-2022 yıllarında bu ilaçlama işini kendi makineleriyle yaptığını hatırlatan Merdan, "Hali hazırda elinde kendi ilaçlama makineleri mevcutken, 2023'te Muğla Belediyesi'nin kiralamadığı makineleri kiraladı. Tüm bunları Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a söyledim. Bu yüzden zaten ters düştük. İşten çıkarıldıktan sonra watsapp durumumdan belediyedeki usulsüzlüklerle ilgili paylaşımlar yaptım. Bazı belediye çalışanları da paylaşımlarımı görüyordu. Benim gözümde devletin malı yetimin malıdır. Bu paylaşımları yaptıktan sonra 30 Mart'ta darp edildim. Evimin önünde eşimin yanında darp edildim. Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Çark olay günü yanıma geldi. 'Konuşalım mı?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Yanındaki kişi kim tanımıyorum. Mustafa Çark ve yanındaki bana vurdu. Eşimi de darp ettiler. Esnaf komşularım gelip beni kurtardı. Şikayetçi oldum. İlaçlama ihalesinde yapılan yolsuzlukla ilgili de CİMER'e şikayette bulundum. Ancak Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın korunduğunu düşünüyorum. Hala bir gelişme yok" dedi.