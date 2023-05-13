MİT mahrem imamından 2048 uygulamasıyla "Gergerlioğlu" talimatı

FETÖ HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE CHP'Lİ TANRIKULU'NA KOŞTU

Irmak, 17-25 Aralık sonrasında özellikle de 15 Temmuz sonrası dönemlerde örgüt içinde direkt idarecilerin yönlendirmesi ile PKK HDP ile temasa geçme ve medyasını kullanma gibi bir durumun gerçekleşmeye başladığını ifade etti. Irmak ifadesinde, özellikle örgütün mağdur diye nitelendiği kişilerin CHP ve HDP vekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönlendirme yapıldığı ve yardım istendiğini söyleyerek, "Bu kişilerin de sanki HDP tarafından özel görev verilerek FETÖ elemanlarının bu tür isteklerine çanak tuttuğunu hayretle seyrediyoruz. HDP'nin ne gibi bir çıkarı var ya da ne gibi bir hedefi var anlamış değilim" diye konuştu.

TALİMATI 2048 PROGRAMIYLA VERDİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun örgütün yönlendirmesiyle siyasi aktör olarak görev aldığını belirten Irmak, Türkiye'de kaybolan kişilerle ilgili gündem oluşturma adına darbe girişiminden 5 ay önce yurtdışına firar eden Ahmet kod adlı firari imam Bülent Bişer'in 2048 isimli program üzerinden, sözde FETÖ mağdurlarının ailelerinin Gergerlioğlu'na yönlendirilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.