Müzik eleştirmeni Özcan Beylan, ünlü rapçiyi savcılığa şikayet etti

Ünlü youtuber ve rapçi Berkcan Güven, 29 Ocak 2021 tarihinde internette yayınladığı "B.S.G." isimli şarkısını yayınladı. Kısa sürede 10 milyon kişi tarafından izlenen şarkının sözleriyse ünlü rapçinin başına bela oldu. Müzik eleştirmeni Özcan Beylan, radarına takılan şarkı hakkında savcılığın yolunu tuttu.
MÜZİK ELEŞTİRMENİ SAVCILIĞA KOŞTU
Müzik eleştirileri yapılan bir sitenin genel yayın yönetmenliğini yapan Özcan Beylan, ünlü youtuber Berkcan Güven hakkında yayınladığı şarkının sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde ünlü rapçinin söz konusu şarkının klibinin küfürlü olduğunu belirterek klipte Türk Bayrağının da kullanıldığını ve videonun kontrolsüz şekilde her mecrada her yaştan kişiye ulaştırıldığını vurguladı.
"TÜRK BAYRAĞI VE KÜFÜRLÜ SÖZLER YANYANA"
Küfür barındıran bu şarkıyı dinleyen çocuk ve gençlerin küfür içerikli, cinsiyetçi ve çoğunlukla saldırgan nitelikteki sözlerden olumsuz etkilendiğinin altı çizilen dilekçede, Türk Bayrağının da alakasız şekilde kullanıldığı yer aldı. Ayrıca ünlü youtuber Berkcan Güven'i sosyal medyada binlerce gencin de takip ettiği ve yaşları gereği rol model olarak gördükleri, bu nedenle olumsuz etkilendikleri vurgulandı.
GENÇLERİN ROL MODELİ SINIFTA KALDI
Siber zorbalığa da değinilen dilekçede, elektronik ortamda birinin diğerlerine yönelik aşağılama, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsız edici eylemleri kapsayan ve her gün binlerce gencin fiziksel ve psikolojik anlamda zarar gördüğü bir kavram olduğu aktarıldı. Berkcan Güven'in de şarkı sözlerinin ve sosyal medya paylaşımlarının kamusal alanda psikolojik olarak zarar verici şekilde olduğu kaydedildi. Ünlü youtuber Berkcan Güven'in Türk Bayrağının manevi değerini zedelediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi. Müzik eleştirmeni Özcan Beylan'ın şikayeti sonrası ünlü youtuber hakkında soruşturma başlatıldı.