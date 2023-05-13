Müzik eleştirmeni Özcan Beylan, ünlü rapçiyi savcılığa şikayet etti

"TÜRK BAYRAĞI VE KÜFÜRLÜ SÖZLER YANYANA"

Küfür barındıran bu şarkıyı dinleyen çocuk ve gençlerin küfür içerikli, cinsiyetçi ve çoğunlukla saldırgan nitelikteki sözlerden olumsuz etkilendiğinin altı çizilen dilekçede, Türk Bayrağının da alakasız şekilde kullanıldığı yer aldı. Ayrıca ünlü youtuber Berkcan Güven'i sosyal medyada binlerce gencin de takip ettiği ve yaşları gereği rol model olarak gördükleri, bu nedenle olumsuz etkilendikleri vurgulandı.