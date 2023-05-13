Şehit SAT komandosunun annesi: “Anneler Günü’nde ikinci bir acı yaşamak istemiyoruz”

2005 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde düşen helikopterde şehit olan SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir'in (26) annesi İklime Pekdemir, 14 Mayıs'taki yüzyılın seçimine saatler kala gençlere seslendi. Pekdemir, "Gençlerimiz yokluk görmedi, bizim çektiklerimizi çekmedi, koalisyon hükümetlerini bilmedi. Onlar bilmedikleri için hayatın hep böyle geçeceğini sanıyorlar. Varlık içinde büyüyüp, yokluk görmediler. Bizim önceliğimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Bizim derdimiz bu. Gençlerimiz vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkması lazım. Her gün şehitlerimiz geliyordu. Her gün analar ağlıyordu. Şimdi çok şükür terör bitti. Gençlerimiz oylarını verinken bu şehitleri, ağlayan anaları, babaları, eşleri, çocukları düşünsün. Yarın bir gün işbirliği yaptıkları HDP, PKK başa gelirse her şeyimiz elimizden gidecek. Onların zaten derdi bu. Bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Doğu'da Kürdistan'ı kurmak, özerklik vermek istiyorlar. O zaman binlerce şehidi niye verdik? Bizim kınalı kuzularımız dağlarda neden çarpışıyor, neden sınırlarımızı korumak için mücadele ediyorlar?" dedi.
'ATILAN HER OYDA ŞEHİTLERİN KANI ELLERİNE BULAŞIR'
Ülkenin şehitlerin kanı ile ayakta durduğunu belirten İklime Pekdemir, "Bizim çocuklarımızın, şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin kanı hainlerle işbirliği yapanları boğar. Her atılan oyda o şehidin kanı ellerine bulaşmış saysınlar. Bunları düşünerek oylarını atsınlar. Kendi geleceklerini de tehlikeye atmasınlar" diye konuştu.
'ANNELER GÜNÜNDE İKİNCİ BİR ACI YAŞAMAYALIM'
Seçimin Anneler Gününe denk geldiğini de hatırlatan Pekdemir, "Ben zaten 18 yıldır anneler gününü kutlamıyorum. O gün bir kez daha acı yaşamak istemiyoruz. Bu seçim bu zamana kadar ki en hırslı olduğumuz seçim. Bu sefer devletimizi bölmek için yapılan bir oyun var. O nedenle bu vatan, millet seçimi. Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum; HDP'yi arkasına alıp, özerklik getireceğim, kayyımları kaldıracağım lafları ağrımıza gidiyor. Bunlar devletini, bayrağını, vatanını sevmiyor diye düşünüyorum. Bu değerlerimize gençlerimiz sahip çıkacak. Onlar bizim geleceğimiz, bizi gençler kurtaracak. Biz büyük bir ecdadın çocukları, torunlarıyız. Bu ülke üç peş PKK'lıya, HDP'liye teslim edilmeyecek, bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.