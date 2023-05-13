Şehit SAT komandosunun annesi: “Anneler Günü’nde ikinci bir acı yaşamak istemiyoruz”





'ANNELER GÜNÜNDE İKİNCİ BİR ACI YAŞAMAYALIM'

Seçimin Anneler Gününe denk geldiğini de hatırlatan Pekdemir, "Ben zaten 18 yıldır anneler gününü kutlamıyorum. O gün bir kez daha acı yaşamak istemiyoruz. Bu seçim bu zamana kadar ki en hırslı olduğumuz seçim. Bu sefer devletimizi bölmek için yapılan bir oyun var. O nedenle bu vatan, millet seçimi. Kılıçdaroğlu'na da sesleniyorum; HDP'yi arkasına alıp, özerklik getireceğim, kayyımları kaldıracağım lafları ağrımıza gidiyor. Bunlar devletini, bayrağını, vatanını sevmiyor diye düşünüyorum. Bu değerlerimize gençlerimiz sahip çıkacak. Onlar bizim geleceğimiz, bizi gençler kurtaracak. Biz büyük bir ecdadın çocukları, torunlarıyız. Bu ülke üç peş PKK'lıya, HDP'liye teslim edilmeyecek, bunu herkes bilsin" ifadelerini kullandı.