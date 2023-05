Şehit SAT komandosunun annesi: “Anneler Günü’nde ikinci bir acı yaşamak istemiyoruz”

2005 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde düşen helikopterde şehit olan SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir'in (26) annesi İklime Pekdemir, 14 Mayıs'taki yüzyılın seçimine saatler kala gençlere seslendi. Pekdemir, "Gençlerimiz yokluk görmedi, bizim çektiklerimizi çekmedi, koalisyon hükümetlerini bilmedi. Onlar bilmedikleri için hayatın hep böyle geçeceğini sanıyorlar. Varlık içinde büyüyüp, yokluk görmediler. Bizim önceliğimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Bizim derdimiz bu. Gençlerimiz vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkması lazım. Her gün şehitlerimiz geliyordu. Her gün analar ağlıyordu. Şimdi çok şükür terör bitti. Gençlerimiz oylarını verinken bu şehitleri, ağlayan anaları, babaları, eşleri, çocukları düşünsün. Yarın bir gün işbirliği yaptıkları HDP, PKK başa gelirse her şeyimiz elimizden gidecek. Onların zaten derdi bu. Bizi bölmek, parçalamak istiyorlar. Doğu'da Kürdistan'ı kurmak, özerklik vermek istiyorlar. O zaman binlerce şehidi niye verdik? Bizim kınalı kuzularımız dağlarda neden çarpışıyor, neden sınırlarımızı korumak için mücadele ediyorlar?" dedi.