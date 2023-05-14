CHP’nin anketçisi Kemal Özkiraz’a kumpas gözaltısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP lehine manipülatif anketler düzenleyen Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında, aralarında Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kiraz ile birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar ile aralarında Cevheri Güven, Ali Yeşildağ ve FETÖ üyesi eski Yarbay Ethem Gürbaş'ın da aralarında bulunduğu yurt dışındaki 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.