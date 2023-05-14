Etkisiz hale getirilen teröristin yerine oy kullanmaya gitti

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısına yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildiği, 3 Nisan 2020 günü cesedinin ailesine teslim edildiği ve Siirt Zeyve Mezarlığına defnedildiği anlaşılmış, terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.