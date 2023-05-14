Kendisi ve PKK üyesi adına oy kullanırken yakalandı!

Türkiye genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında Siirt il genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Merkez Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta bulunan Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara'ya ait kimlik ile oy kullanmaya gelen Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Ravşar Aşkara

Ravşan Aşkara'nın 2014 yıllında Siirt'ten PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne katılım sağladığı öğrenildi. Sema Koçer kod adını kullandığı 30 Mart 2020'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildi. 3 Nisan 2020'de cesedinin ailesine teslim edildiği ve kentte bulunan Zeyve Mezarlığına defnedildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen kişi ile ilgili yapılan çalışmalarda, PKK terör örgütü mensubu Ravşan Aşkara'nın kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Z. Ç'nin hem kendi adına hem PKK üyesi Aşkara adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Z, Ç hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.