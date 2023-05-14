SİHA’lar hainlerin kâbusu oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), nokta operasyonlarla bu yıl şu ana kadar PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin sözde üst düzey kadrolarındaki 17 teröristi etkisiz hale getirdi.Dünya genelinde tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek yenileyen MİT, hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor. Hem istihbarat ve hem de operasyonel alanda etkin şekilde kullanılan SİHA destekli operasyonlarda 11'i PKK, 2'si DEAŞ, 2'si MLKP, 1'i FETÖ ve 1'i El Kaide mensubu 17 terörist, nokta operasyonlarda öldürüldü ya da yakalandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu, 6 Ocak'ta Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci, Suriye'de 22 Şubat'ta gerçekleştirilen özel operasyonla etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Cudi Engizek" kod adlı Ahmet Gümüş, 5 Mayıs'ta sözde özel güç lojistik sorumlusu "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, 9 Mayıs'ta sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından "Deniz Bahri" kod adlı Tekin Okan ve Duhok/ Gara bölgesinde 7 Mayıs'ta sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz düzenlenen operasyonlarla etkisizleştirildi.