Diplomaside küresel başarı sandığa yansıdı

Vatandaşın en başarılı bulduğu alanlardan olan dış politika AK Parti'nin 14 Mayıs'taki sandık başarısına önemli etki etti. 20 yılda yeni diplomasi mimarisi inşa edilirken, Türkiye kritik mevzularda etkin rol üstlendi. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde gerçekleştirdiği her konuşma dünya gündeminin üst sıralarına yerleşirken, "Dünya beşten büyüktür" çıkışı yeni küresel sistem dizaynında Türkiye'yi öne çıkardı.Türkiye, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 20'nci ülke oldu, 8 BM Barışı Koruma Misyonu'na katkı yaptı. Nezaketiyle tanınan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin menfaatlerine dil uzatıldığında verdiği sert tepki sosyal medya başta olmak üzere tüm mecralarda alkışlandı. Ankara, Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk pozisyonu ile dünya tarafından takdir edildi.Pandemi, savaş ve kriz durumlarında nerede olursa olsun vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye, tahliye operasyonları ile halkına güven verdi. Ankara, uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlendi. Türkiye Yüzyılı'nda da diplomasinin parolası "Türkiye ekseni" belirlendi. Dış politikada atılan kritik adımlardan bazıları şöyle:"Dünya beşten büyüktür" mottosuyla BM sisteminin reformuna yönelik taleplerde üstlenilen öncü rol.Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı Antalya Diplomasi Forumu.Libya'yla Doğu Akdeniz anlaşması.Tahıl koridoru anlaşmasının İstanbul'da yapılması.Ukrayna ile Rusya arasında esir takasının sağlanması.Suriye'de "Astana Süreci".Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'le NATO'ya üyelik mutabakatı.