Kasket takmak tutmadı Trabzonlu yutmadı

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a en yüksek oy oranı çıkan il ve ilçeler arasında Trabzon'un Dernekpazarı, Of ve Araklı ilçeleri de yer alıyor. Erdoğan Dernekpazarı'nda yüzde 82, Of ve Araklı'da yüzde 81 oy aldı. Erdoğan'a en büyük destek veren illerden biri de Trabzon oldu. Trabzon'un en büyük ilçelerinden biri olan Of'ta Erdoğan 24 bin 310 oy, Dernekpazarı'nda 2 bin 269, Araklı'da 24 bin 585 oy aldı. AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanı Abdullah Akgül "İlçemiz her dönem Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır, her zaman yanında olmaya devam edecektir.İkinci turda da Reis'imizin yanında olacağız" dedi. Dernekpazarı ilçesinde yaşayan Sevket Özçelik (71) ise, "Yine Reis'imize sahip çıktık. Sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz . Ülke, vatan sevdalısına rekor oy yakışır" dedi. Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu "Milletimiz, istikrarı tercih ederek parlamentoda Cumhur İttifakı'nı seçmiştir. 2. turda da ezici bir çoğunlukla yeniden Cumhurbaşkanı olacağına olan inancımız tamdır.Milletimiz patates, soğan değil, önce vatan, sonra Erdoğan" diye konuştu. Oflu Muhammet Ballı ise "Of her daim Erdoğan'ın her daim yanında olmuştur. Dünya liderimiz ülkesi, vatanı ve milletine hizmet için yaratılmış. Allah'ın izniyle şüphesiz 2. turda bu iş tamamdır. İstikrar ve güven devam edecek" dedi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise "Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi bu seçimde de Araklı ilçemiz olarak yüzde 81.86 oranıyla desteğimiz oldu. 28 Mayıs'ta daha güçlü bir destekle her daim yanında olacağız" ifadelerini kullandı.YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.