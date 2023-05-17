ÖSYM’ye TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Şahin, teknolojinin gelişimiyle bilginin, kolay ulaşılabilir ve üretilebilir hale geldiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Teknolojilerin ve bunları yöneten yazılımların güvenli, güvenilir, erişilebilir, kullanılabilir, etkin, sürdürülebilir ve doğru olması önemli bir konudur. Bu kapsamda hazırlanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kurum ve kuruluşların gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sunmaktadır."

Türkiye'nin bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerini desteklediklerini, bilgi toplumu olma hedefine yönelik çalışmalarına standardizasyon, test ve belgelendirme hizmetleriyle katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Şahin, "ÖSYM Başkanlığımız, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almak için TSE'yi tercih etti. Süreci uzmanlarımızla başarılı bir şekilde tamamladı. Belgemizin ÖSYM'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.