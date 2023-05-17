YSK Başkanı Ahmet Yener’den seçim açıklaması





Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirilmiş olup, kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."