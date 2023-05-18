AK Parti’den Gergerlioğlu’nun vekilliğine itiraz

28'inci dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı seçimlerde meclise gönderilecek 600 milletvekili belirlendi. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP önceki dönem Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bir kez daha Kocaeli'den milletvekili seçildi.

"MİLLETVEKİLİ OLAMAZ"

Gergerlioğlu'nun milletvekili seçilmesi sonrası AK Parti'den duruma itiraz geldi. AK Parti İl Yöneticisi ve yetkili imza kişisi Emre Arık, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmek üzere, İl Seçim Kuruluna dilekçe yazdı. Dilekçede Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu hatırlatılarak milletvekili olamayacağı bildirildi.

"YARGI ORGANLARININ GÖZÜNDEN KAÇTI"

Dilekçede, "Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı listesinde 1 numara adayı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu seçilme yeterliliğine sahip olmadığı halde aday gösterilmiş, adaylığı yargı organlarının gözünden kaçarak kesinleşmiştir. Oysa adayın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır. Bu durum kanunun amir hükmü uyarınca milletvekili seçilme yeterliliğine engeldir. Bu hususu sayın kurulunuza ihbar eder ve gereğinin yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.