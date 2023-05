Depremzedelere oy zulmü yapan CHP’ye Erdoğan’dan tepki: İnsanlıkla irtibatları kopmuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Türkiye'nin 81 ilindeki teşlikat üyelerine hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:28 Mayıs'ta sandıkta yine başarı elde edeceğiz. En küçük bir rehavete izin vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İlçe başkanlarımızı ve yönetimlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi, müşahitlerimizi, bizimle birlikte süreci yönetenleri tebrik ediyorum. İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasiyi taçlandıracağız. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak Cumhur İttifakı üzerine oynanan oyunu bozacağız. Kati zaferi ilan edeceğiz.Seçim gecesi sonuçları bildikleri halde kazandık tiyatrosunu hep birlikte izledik. CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten afetzedeleri otellerden çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medya paylaşımlarını saymıyorum bile. Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş. Depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını söylemek boynumuzun borcudur. CHP'li belediyelerin yardımlarını kestiği depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerdeki valiliklere başvursunlar.14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak demokrasi sınavı verdik. Samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz ve faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın.Mayıs'ta da açık ara birinci çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu elde ettik. Yüzde 49.5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimiz. 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan da destek isteyeceğiz. İkinci turda da sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz.Erdoğan, 81 ildeki il başkanlarına hitabı öncesi AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldıTürkiye'ninen büyük problemi vizyonla yarışan bir muhalefeti olmaması. Ülkedeki her şeyi değiştirdik ama muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin en önemli sonucu, yarışmayı arzuladığımız muhalefeti de getirecek olmasıdır.Neredeeksiğimiz var, nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendisini yenilemesi. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz.Mayıs seçimini de suhuletle tamamlayarak önümüze bakacağız. Ondan sonra bu partilerin kendi iç muhasebelerinin başlayacağını umuyoruz. Anlaşılan o ki CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine, en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu, fena halde çarpılmıştır. Millet İttifakı'nın tartışmalarının milletin derdiyle alakası yok. Seçim gecesi bile yalan siyasetleri bir kez daha kendini gösterdi.BaşkanErdoğan, Türkiye öncülüğünde oluşturulan Rusya-Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin gayretleriyle 2 ay daha uzatıldığını duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaları için minnettarım" dedi.