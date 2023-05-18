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Giriş Tarihi: 18.5.2023 19:08

Gazeteci Deniz Yücel’e yakalama kararı

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi yazarı Deniz Yücel’in ‘Cumhurbaşkanına hakaret ‘ve ‘Devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlamalarından yargılandığı davada yakalama emri çıkarıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Gazeteci Deniz Yücel’e yakalama kararı

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi yazarı Deniz Yücel'e 'Devleti ve yargı organlarını alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden Yücel'in ifadesi istinabe yoluyla alınması için yazı yazıldığı fakat Almanya hükumetinin istinabe evraklarını iade etti öğrenildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Deniz Yücel'in avukatı, Yücel'in daha önce istinabe yoluyla ifade verdiğini, tekrardan yazı yazılmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddederek sanık Yücel'in savunmasının alınması için yakalama emri çıkardı.

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Gazeteci Deniz Yücel’e yakalama kararı
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