Haklı çıktım, parti yüzde 10’a ulaşamadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, seçimler öncesinde partilerinin baraj altında kalacağını belirterek milletvekilliği adaylığından çekilmişti. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı ise 213 milletvekili çıkardı. İYİ Parti yüzde 9.7 oy ile Meclis'e 43 vekil sokabildi. Sandıktan çıkan sonuç hem CHP'de hem de İP'te büyük hayal kırıklığına neden oldu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı olan Çıray, seçimler öncesinde partilerinin yapılan anketlerde baraj altında kaldığını söylemiş ardından da milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Çıray, dün yaptığı açıklamada, "Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim. Yüzde 20 alabilecek parti yüzde 10'a ulaşamadı" ifadelerini kullandı.