Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı

Şırnak'ta şehit olan 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun intikamı alındı. Dün Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist, Barış Pınarı bölgesinde de tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'taki operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun intikamının alındığını açıkladı. Soylu, terörle mücadeleyi etkin ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Dün şehitlerimiz oldu, bugün sabahleyin intikamını aldık. 5 tane terörist. Sarı torba. Bu kadar basit. Hiç bırakmayız. Göreceksiniz, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en zor yerinde 12 terörist kaldı son aldıklarımızla beraber. Onları da temizleyeceğiz. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.