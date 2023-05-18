MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, kalp krizinden vefat etti

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nihat Atlı, son yerel seçimlerde MHP'den Kozan Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı ancak seçilme yeterliliği olmadığı için mazbatasını alamamış, en çok oy alan o dönem Saadet Partisi'nden seçime giren Kazım Özgan başkan olmuştu.