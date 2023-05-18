Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı

Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "%45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.

EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR

Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor. Nitekim yakın tarihte yapılan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak aleyhindeki basın kampanyalarından sonra, hedefin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı söyleniyor. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turundaki mağlubiyeti bekleniyor. Murat Ongun'a bağlı trollerin ve basının, seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanya ile Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlaması planlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da biliniyor.