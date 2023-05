Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUKTA KALMASI İÇİN TUNCAY ÖZKAN'IN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Tüm bu süreçler Erdoğan Toprak tarafından sıkı takip edilerek an be an Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan'ın zayıflamasından dolayı CHP'nin medya üzerindeki etkisini kaybettiğini ve CHP'nin eski zamanlardaki gibi basın üzerinde son derece etkin bir pozisyona geri dönmesi için Tuncay Özkan'ın CHP üst yönetiminde denkleme aktif olarak yeniden girmesi gerektiğini dile getiriyor.