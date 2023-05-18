Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Akşener’in çelengine tepki

Şırnak'ınBestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 asker ve bir güvenlik korucusu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın (26) Tokat'ın Turhal ilçesindeki cenaze töreninde şehit yakınları, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini yere atarak üzerine bastı. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in çelengi de kaldırıldı. Şehidin Uzman Çavuş olan ve Hakkâri'de görev yapan kardeşi İsmail Doğan, üniforması ile törene katıldı. Şehidin toplam 5 kardeş olduğu ve kardeşlerden 4'ünün jandarma uzman çavuş olduğu öğrenildi. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) cenazesi, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) ile annesi Elife Ölmez tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Şehit Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik için Şanlıurfa Bozova'daki baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Gülli Gül Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesi Kürtçe teröre lanet sloganları eşliğinde Bozova Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.Şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün'ün naaşı ise Şırnak Uludere ilçesine bağlı İnceler köyünde gözyaşları arasında defnedildi.Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi ise İstanbul Ataköy'de düzenlenen askeri törenin ardından Edirnekapı'da defnedildi. Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.SABAH