Yayman: Kılıçdaroğlu susarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, seçimlerden sonra CHP'lilerin depremzede vatandaşlara sosyal medyadan ağır hakaret ve bedduaların edilmesine büyük tepki gösterdi.
"Biz size iyilik yaptık nankörler, siz bunu bilemediniz gittiniz AK Parti'ye oy verdiniz" anlayışının millete yapılmış en büyük hakaret olduğunu dile getiren Yayman, "Bu sözler insanlık dışıdır. Aynı zamanda bu durum CHP zihniyetinin ortaya çıkmasıdır. Asıl önemlisi bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'nun susması daha büyük bir skandaldır. Kılıçdaroğlu bu durum karşısında susarak gerçek yüzünü göstermiştir" dedi.
BİR DİYET KARŞILIĞI İYİLİK YAPILMAZ
Depremde 11 yakınını kaybettiğini ifade eden Yayman, "Bizim inancımızda, kültürümüzde yardım Allah rızası için yapılır. Eğer biz bilseydik bu yardımlar oy karşılığı yapılacak baştan kabul etmezdik. Yardım eden, etmeyene teşekkür ediyorum. Asla bir diyet karşılığı, iyilik yapılmaz. Bu tabiata aykırı bir durumdur. Bizim milletimizi gözü gönlü tok bir millettir" diye konuştu.
MİLLETİMİZE YAPILMIŞ EN BÜYÜK HAKARETTİR
CHP'lilerin depremzedelere yönelik sosyal medya üzerindeki paylaşımlarının insanlık dışı olduğunu belirten Yayman, "Bu aslında CHP zihniyetinin ortaya çıkmasıdır. Milletini tanımayan, milletine yabancı, devletine düşman bir kafanın dışa vurumudur. 'Biz size iyilik yaptık nankörler, siz bunu bilemediniz gittiniz AK Parti'ye oy verdiniz' anlayışı Türk milletine yapılmış en büyük hakarettir. Bu aziz milleti tanımamaktır, bu tepeden bakmaktır. Asıl önemlisi bu sözler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözler karşısında çıkıp açıklama yapmaması, susması olayın kendisinden daha büyük bir skandaldır. Kılıçdaroğlu bu konuda susarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.
DEFNE HASTANESİ YAPTIK
Seçimlerde Hatay'ın Defne ilçesinde CHP'ye yüzde 95 oy çıktığına dikkat çeken Yayman, "Defneye hiç bir karşılık beklemeden, oy almamamıza rağmen 45 günde Devlet Hastanesini tamamladık. Defne bize oy versin diye biz hastaneyi yapmadık. Bu insanlık görevidir. Acının üzerinden siyaset yapılmaz. Ama CHP zihniyeti yaraları sarmak için değil oy almak için yapmış. Milletimiz 28 Mayıs'ta onlara en güzel cevabı yine sandıkta verecektir" dedi.