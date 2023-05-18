Yayman: Kılıçdaroğlu susarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur

MİLLETİMİZE YAPILMIŞ EN BÜYÜK HAKARETTİR

CHP'lilerin depremzedelere yönelik sosyal medya üzerindeki paylaşımlarının insanlık dışı olduğunu belirten Yayman, "Bu aslında CHP zihniyetinin ortaya çıkmasıdır. Milletini tanımayan, milletine yabancı, devletine düşman bir kafanın dışa vurumudur. 'Biz size iyilik yaptık nankörler, siz bunu bilemediniz gittiniz AK Parti'ye oy verdiniz' anlayışı Türk milletine yapılmış en büyük hakarettir. Bu aziz milleti tanımamaktır, bu tepeden bakmaktır. Asıl önemlisi bu sözler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözler karşısında çıkıp açıklama yapmaması, susması olayın kendisinden daha büyük bir skandaldır. Kılıçdaroğlu bu konuda susarak gerçek yüzünü ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.