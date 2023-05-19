Babasını hiç görmeyen şehit kızı Gülnisa: Bunlar vatan haini değil de nedir?

Tuncelide PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın (21) kızı 21 yaşındaki Gülnisa Alkış, CHP'ye tepki gösterdi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi Gülnisa Alkış, annesi Esengül Alkış kendisine hamileyken babasının şehit düştüğünü belirterek, "Babam şehit düştükten 7 ay sonra dünyaya gelmişim. Baba özlemiyle yaşadım. Babamın kokusunu bile alamadım" diyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:Şimdi birileri çıkıp, benim hiç görmediğim babamı şehit eden hainlerle işbirliği yapıyor. Benim gözümde onlarla işbirliği yapanların da hainden farkı yoktur.Bu artık seçim değil, vatan meselesi haline geldi. Bu ülke patates ve soğana tercih edilemez. Ben gerekirse aç kalırım ama vatansız kalamam.Ben de 'Z' kuşağı dediklerindenim. Benim yaşıtlarımın da önce vatanını, milletini düşünmelerini istiyorum. Benim annem kapalı olduğu için askeriyenin içindeki babamın cenaze törenine bile alınmamış. Ama şimdi her yere girebiliyor. Bunları göz önüne alsınlar. Şehit ailelerine saygısı olmayanlar ülkeyi nasıl yönetebilirler?CHP'ninve bu kirli ittifakın gerçek yüzünü herkese anlatmaya çalıştığını belirten Gülnisa Alkış, "Benim babamın ve diğer şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Demirtaş'ı, Öcalan'ı ve diğer teröristleri içeriden çıkartacaklarını söylüyorlar. Bu vatan hainliği değil de nedir? Bunların nasıl bir insan olduğunu arkadaşlarıma, çevreme anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya da devam edeceğim" diye konuştu.