Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize daha fazla destek vereceğiz

GENÇLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ

Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkânı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkânları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz.