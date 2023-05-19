Emine Erdoğan'dan "İstanbul Modern" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern'in yeni binasının tüm sanatseverler için farklı bir durak olacağına inanıyor, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'dan ilham alınarak tasarlanan yeni müze binası, her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanıyacak. Ziyaretçisini bekleyen beş yeni modern sanat sergisi ile herkesi müzeye davet ediyor, emek verenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.