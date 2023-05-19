Kılıçdaroğlu zehirli siyaset diline sarılıyor

İKİNCİ TUR MESAJI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalıştığını söyledi. Erdoğan dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda seçim sürecini değerlendiren Erdoğan'ın, özetle şu mesajları verdiği ifade edildi:14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor.CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır.Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz. Son 21 yıldır olduğu gibi kendi işimize bakacağız, kendi gündemimize odaklanacağız.Milletin karşısına yine hizmetlerle, eserlerle ve projelerle çıkacağız. Gönüller fethetmenin, yeni bir insanımızı daha saflarımıza katmanın peşinde olacağız.Elbette tüm bunları yaparken seçim günü sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın oyunun zayi olmasına, gasp edilmesine, sandık başı oyunlarıyla yok sayılmasına fırsat vermeyeceğiz.Yükümüz ağır, mesuliyetimiz büyük, görevimiz zordur. Buradaki her bir dava arkadaşımızın vazifesine dört elle sarılacağına yürekten inanıyorum. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.BaşkanErdoğan, Kayseri'deki AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na telefonla katıldı. Seçimlerde gösterilen gayret ve fedakârlık için teşekkür eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu almasının önemini vurguladı. Erdoğan, "İşin bu tarafını başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni tamamlamak var. Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir. Ancak bunun için önce bu oyun firesiz bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa taşınmasını sağlamamız gerekiyor" dedi. Diğer adaylara oy verenlerden de mümkün olan en yüksek desteği almak için gece gündüz çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Ama hepsinin ön şartı kendi oyumuza sahip çıkmaktır. İkinci turu hem oy hem oran olarak tarihi bir neticeyle tamamlayıp, ülkemize 5 yıl daha hizmet etme şerefine nail olacağız. Bunun için milletimizin gönlünü de sandık başlarını da sandık sonrası süreçleri de boş bırakmayacağız." AA