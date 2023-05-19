Vali Yerlikaya, Bandırma’nın kaptanının torununa ziyareti paylaştı... Nejat Ulugöl son röportajı SABAH’a vermişti

Atatürk'ü ve beraberindekileri 1919'da Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun 6 ay önce vefat eden torunu Nejat Ulugöl'ü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya iki yıl önce ziyaret etmişti. Vali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 6 ay önce vefat eden Nejat Ulugöl'ü ziyaretinden görüntüleri paylaşarak kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.
Vali Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Nejat Amcamız 6 ay önce vefat etti. Ondan geriye anılar ve hoş sohbeti kaldı. Milli Mücadele'nin ilk adımı için çıkılan yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını Samsun'a çıkaran Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl büyüğümüzü ziyaret ettik. O gururla anlattı. Biz gururla dinledik" dedi.
Zorlu yolculuktaki tek sıkıntının Boğaz çıkışındaki fırtına ve Karadeniz'in amansız dalgaları olduğunu belirten Nejat Ulugöl, "7 yaşındayken dedeme 'Atatürk'ü nasıl götürdün' diye sorardım. 'Evladım bir kaptan ne yapar, yolcusunu alır, gideceği yere salimen bırakır. Ben de bunu yaptım.' derdi. Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil yıllanmış bir kaptandı. Dedem son derece ketum bir adamdı. Tarihi yolculuk kendisine sorulduğu zaman sadece görevini yaptığını söyler ve mücadelesinden söz etmezdi. Bandırma'nın pusulasının bozuk olduğuna dair söylentilere, 'Bir gemide 1 tane mi pusula olur? 6 tane vardı. Biri bozulsa diğerini kullanırdık' derdi. Dedem bizzat tecrübesine binaen Atatürk tarafından seçilmiş bir kaptandı" diye konuşmuştu.