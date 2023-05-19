Vali Yerlikaya, Bandırma’nın kaptanının torununa ziyareti paylaştı... Nejat Ulugöl son röportajı SABAH’a vermişti

Zorlu yolculuktaki tek sıkıntının Boğaz çıkışındaki fırtına ve Karadeniz'in amansız dalgaları olduğunu belirten Nejat Ulugöl, "7 yaşındayken dedeme 'Atatürk'ü nasıl götürdün' diye sorardım. 'Evladım bir kaptan ne yapar, yolcusunu alır, gideceği yere salimen bırakır. Ben de bunu yaptım.' derdi. Dedem Karadeniz kaptanıydı. Tecrübesiz değil yıllanmış bir kaptandı. Dedem son derece ketum bir adamdı. Tarihi yolculuk kendisine sorulduğu zaman sadece görevini yaptığını söyler ve mücadelesinden söz etmezdi. Bandırma'nın pusulasının bozuk olduğuna dair söylentilere, 'Bir gemide 1 tane mi pusula olur? 6 tane vardı. Biri bozulsa diğerini kullanırdık' derdi. Dedem bizzat tecrübesine binaen Atatürk tarafından seçilmiş bir kaptandı" diye konuşmuştu.