14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yönelik hakaretlere bir yenisi de Karaman da eklendi. "Deva Karaman" profiliyle kullanılan sosyal medya hesabından depremzedelerle ilgili "Enkaz altında canlı canlı selasını dinletenin yakınları AK Parti'yi birinci çıkarıyor. Bir daha yardımlarınızı sokak hayvanlarına yapın. Kimseye iyilik yapmayın" şeklinde paylaşım yapıldı.Bunun üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, hesabı İbrahim D.'nin (45) kullandığını tespit etti. Gözaltına alınan İbrahim D.'nin DEVA Partisi il yöneticisi olduğu ve parti adına sosyal medya hesaplarını yönetip, paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İbrahim D.'nin çevresine, "Başkan talimat verdi ben paylaştım. Sonra arkamda durmadılar" dediği ileri sürüldü.