İlk oyum Erdoğan’a ikincisi de Erdoğan’a

Seçimlerinilk turunda ilk oylarını "Doğru Adam, Doğru Zaman" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren gençler, ikinci turda da sandıklara gidip "Erdoğan" diyecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin terör bağlantısıyla bağımsızlık arasında bir seçim olduğunu söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda açık ara farkla kazanacağına inanıyor.İkinci turda seçmenler terörü destekleyenler ve bağımsızlığı destekleyenler olarak ikiye ayrılacak.İlk turda oyumu kullandım. İlk turda zaten açık ara farkla galip geldik. İkinci turda da zafer bizi bekliyor. Reis'imiz yine o koltuğa oturacak ve yine bizim arkamızda olacak.Gönlüm Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yana. Ben yine Reis'imizin kazanacağını düşünüyorum. Bir 20 yıl daha onunla olalım. İlk oyum da Erdoğan'aydı, şimdi de oyum Erdoğan'a.