Kalp krizi geçiren Savcı Sayan’ın sağlık durumu hakkında açıklama

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.