Milletin aklıyla alay ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ağır yenilgi alan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2. turda milliyetçi seçmeni etkilemek için yaptığı siyasi manevrayı arşivler yalanlıyor. Kılıçdaroğlu'na ajans aklıyla verilen 'milliyetçi söyleme' toplumun hiçbir kesimi inanmıyor. SABAH, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının, 'millici' söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu ortaya koyan skandal çıkışlarını derledi.
'KAYYUMU KALDIRACAĞIZ'
28 MAYIS 2022:
Bizim Belediye Başkanları Van'da programında: Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın.
'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'
20 EKİM 2014:
Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.
EKİM 2015:
Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesi ile ilgili olarak: 2. ve 3. maddelerini değiştirelim.
ARALIK 2015:
Hendek eylemlerini gerçekleştirenler için: Barikatları kuran arkadaşlar.
'YPG BİZE Mİ SALDIRACAK'
4 MART 2019:
Üniter devlet yapımızı hedef alan hendek eylemleri döneminde, olayları gerçekleştirenleri, "Barikat kuran arkadaşlar" sözleriyle niteledi. 4 Mart 2019 tarihinde ise "YPG bize mi saldıracak?" ifadelerini kullandı.
Ekim 2016:
Kandil'in yayın organı için: "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?"
'DEVLET KATİL DEĞİL SERİ KATİL'
CHP MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU:
Bayraktar adlı silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.
CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERDAL AKSÜNGER:
PYD terör örgütü değildir.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU
: Devlet katil değil seri katil. SABAH
MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ancak iki isim yapılan pazarlığa dair açıklama yapmadı.