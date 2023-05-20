Milletin aklıyla alay ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ağır yenilgi alan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2. turda milliyetçi seçmeni etkilemek için yaptığı siyasi manevrayı arşivler yalanlıyor. Kılıçdaroğlu'na ajans aklıyla verilen 'milliyetçi söyleme' toplumun hiçbir kesimi inanmıyor. SABAH, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının, 'millici' söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu ortaya koyan skandal çıkışlarını derledi.Bizim Belediye Başkanları Van'da programında: Kayyum uygulamasına son verilmesini istiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın.Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesi ile ilgili olarak: 2. ve 3. maddelerini değiştirelim.Hendek eylemlerini gerçekleştirenler için: Barikatları kuran arkadaşlar.Üniter devlet yapımızı hedef alan hendek eylemleri döneminde, olayları gerçekleştirenleri, "Barikat kuran arkadaşlar" sözleriyle niteledi. 4 Mart 2019 tarihinde ise "YPG bize mi saldıracak?" ifadelerini kullandı.Kandil'in yayın organı için: "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var?"Bayraktar adlı silahlı insansız hava araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.PYD terör örgütü değildir.: Devlet katil değil seri katil. SABAHMİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ancak iki isim yapılan pazarlığa dair açıklama yapmadı.