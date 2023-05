Sanatı ve sanatçıyı ideolojilerin baskısından biz kurtardık

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 4 Mayıs'ta Galataport'taki yeni binasında kapılarını ziyaretçilere açan İstanbul Modern'i ziyaret etti. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın karşıladığı Erdoğan çiftine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili'nin de katıldığı ziyarette konuşan Erdoğan şunları söyledi:İstanbul'a güçlü bir kültür-sanat altyapısı kazandıracak ilk adımları biz attık. Bu antrepolar da işe yaramaz haldeydi. 4 No'lu antrepo da bizden talep edildiğinde biz buranın böyle bir dönüşüme hazır olması için pek de umutlu değildik. Ama Oya Hanım, Bülent Bey, Eczacıbaşı ailesi bu işi çok kararlı şekilde ele aldılar. İnanıyorum ki dünya İstanbul'u İstanbul Modern'le çok daha farklı şekilde tanıyacaktır.Farklı düşünen sanatçılarımızı tehdit ettiler. Üzerlerine mahalle baskısı kurarak, bir korku iklimi oluşturarak bu insanları sindirmeye çalıştılar. Ülkenin, milletin, hatta doğrudan sanatçılarımızın hayrına olan işlerde bile maalesef bu hoyrat tavırlarından vazgeçmediler.Biz bu sıkıntıların hepsini de göğüsledik, her tuzağı bozduk, her engeli aştık ve bugünlere geldik. Eskiden resmi ideoloji tarafından cezalandırılmış, yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa hepsine kucak açtık. Nâzım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Bunlar zihinsel devrimin de önemli adımlarıdır.Öte yandan Emine Erdoğan da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern'in yeni binasının tüm sanatseverler için farklı bir durak olacağına inanıyor, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'dan ilham alınarak tasarlanan yeni müze binası, her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanıyacak. Ziyaretçisini bekleyen beş yeni modern sanat sergisi ile herkesi müzeye davet ediyor, emek verenleri tebrik ediyorum."Sanatçılarve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Kültür-sanat alanında yerelden evrensele uzanan bir anlayışı hâkim kıldık. Türkiye'den kaçırılan 12 bin eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak, çeşitliliği artıracak her eser ve projeyi teşvik ediyoruz.Başkan Erdoğan, Galataport'ta vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.