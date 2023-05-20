Yavuz Ağıralioğlu’ndan 7’li koalisyona: Çoğu Suriye’ye gitti, Kandil’i basacağınıza masayı basın

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN SALVOLAR!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylerken "Kime oy vereceğinizi de açıklamış oldunuz" ifadelerine "Ben lafı yarım söyledim, tamını milletimiz bilir." diye cevap verdi.

"NE DEDİYSENİZ TUTMADI"

Ağıralioğlu "İlk turda kazanacağız" dediniz tutmadı. "%58 ile alırız, Tayyip Bey 42 ile mağlup olur" dediniz tutmadı. "Parlamento çoğunluğunu alırız" dediniz tutmadı. "Birinci parti oluruz, başbakan oluruz" dediniz tutmadı. "300'ü geçeriz" dediniz tutmadı. "İkinci turda bombalar patlar, 'power bank'leri hazır tutun elektrikleri kesecekler. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar" dediniz tutmadı. "Oylarımız çalındı" dediniz tutmadı. Yahu seçimleirn nihayete ermesine 2 saat kala 'kazandık' dediniz tutmadı." diye ekledi.

"KANDİL'İ BASACAĞIZ DİYORLAR. KANDİL YERİNE MASAYI BASIN!"

Ağıralioğlu 7'li koalisyonun sahte 'milliyetçilik' söylemine de değindi. Sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu "Bu aralar Milliyetçiliğe başladılar. Kandil'i basacağız diyorlar. Bende diyorum ki Kandil'de kimse kalmadı. Çoğu Suriye'ye YPG'ye gitti. Geri kalanı da masanızda oturuyor. Kandil'i basacağınıza masayı basın." şeklinde konuştu.