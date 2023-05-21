AK Parti, meslek liselerini Türkiye’nin yıldızı yaptı

28Şubat sürecinde uzun yıllar katsayı engeliyle boğuşan meslek liseleri, artık bir yıldız gibi parlıyor. 28 Şubat darbecilerinin meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişte 15 puanını yok eden katsayı zulmü, 2011'de AK parti tarafından kaldırıldı. 2021'de meslek lisesi öğrencilerine ücret ödenmeye başlandı.Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her bir öğrenci, okurken aylık yaklaşık 2 bin 550 lira alıyor. Üç yılın sonunda kalfa olanların ücreti 4 bin 260 liraya yükseliyor. Ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor ve tüm öğrenciler, iş kazalarına karşı sigortalanıyor. Meslek liseleri ile sanayinin bütünleşmesi sağlanırken aynı zamanda sanayideki teknik eleman yokluğunun önüne geçiliyor. Maden teknolojisinden muhasebeye, tarımdan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı sunan kurumlarda toplam 1 milyon 376 bin öğrenci eğitim görüyor. Mesleki anlamda birçok üretime imza atan bu okullar, özellikle Türkiye'nin en zor zamanlarında gayretleriyle takdir topladı. Korona ile mücadele sürecinde dezenfektan, sabun ve maskenin yanı sıra solunum cihazı üretildi. Depremlerin ardından harekete geçen aynı talebeler, çadır, uyku tulumu ve battaniye üreterek depremzedelere ulaştırdı.2017'de meslek liselerinin elde ettiği toplam gelir 215 bin 268 liraydı. Son yıllarda yapılan reformlarla meslek liseleri büyük bir dönüşüm yaşadı. 2021'de 1 milyar 162 milyon liraya ulaşan üretim geliri, 2022'de 2 milyar 357 milyon liraya yükseldi. 2023 yılı için 3.5 milyar liralık hedef konuldu. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 2 milyona yükseltilmesi hedefleniyor.