Millet İttifakı’nın ikiyüzlü tavrına HÜDA PAR’dan tepki

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığı için HÜDA PAR'ı tahkir edici bir dille saldıran Millet İttifakı'ndaki parti liderlerinin, seçim öncesinde HÜDA PAR yöneticileriyle birlikte poz verdiği ortaya çıktı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kendilerine yönelik 'terörist' ifadesiyle saldırılmasına tepki gösterdi. Millet İttifakı üyeleriyle daha önce merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldiklerini hatırlatan Yapıcıoğlu "Neymiş, biz teröristmişiz. Teröristmişiz öyle mi? Çok değil, 2022 yılının 27 Şubat'ında rahmetli Erbakan Hoca'yı anma programına bizi de davet ettiler, gittik. Kemal Efendi, sen orada oturuyordun, madem ben teröristim, niye beni alkışladın? Yoksa o zaman bilmiyor muydun, yeni mi öğrendin? Meral Hanım, çok değil 2021 yılında genel merkezinde bizim o zamanki genel başkanımızı ağırlarken 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' derken terörist değildi de Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulunduktan sonra mı terörist olduk? Sizin bu tezviratlarınız, karıştırdığınız haltların üstünü örtmeye yetmeyecek. Milleti aptal yerine koymayın" dedi. Saadet Partisi'nin düzenlediği "Erbakan'ı Anma ve Anlama" programına Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı'ndaki partilerin liderleri, Yapıcıoğlu'nun konuşmasını alkışlanmıştı.