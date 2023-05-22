Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a Hatay esnafı ve halkı sahip çıktı. Eski Çarşı'yı ziyaret eden Başkan Altay'ı bağırlarına basan vatandaşlar, "Hava atan büyükşehir belediyeleri vardı ama siz Hatay Büyükşehir'den bile daha fazla çalıştınız. Önce reisimize sonra size teşekkür ederiz. Keşke bizim de başımıza böyle bir belediye başkanı gelse bunu kalben söylüyoruz. AK Partili belediyeler burası için herkesten fazla çalıştı. Hakkını helal etmeyenler var ya siz bize hakkınızı helal edin" dedi.