AK Partili diye annesine küfür etti

Sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Youtuber ve Twitch programcısı Ahmet Sonuç, Twitch programına bağlanan bir gencin annesine AK Partili olduğu için küfür etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından çılgına dönen muhalifler, vatandaşlara ağza alınmayacak sözlerle saldırmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan ve gençlere de çağrıda bulunan "Jahrein" adını kullanan Youtuber ve Twitch programcısı Ahmet Sonuç, yayınına bağlanan bir gence "Anan neden AKP'li neden Tayipçi" diye sordu. Genç ise "Bizim aile muhafazakar bir aile. Annem ataerkil toplum olduğu için hor gürülmüş" dedi. Jahrein ise "AKP'de bunumu düzeltmiş. Senin ben ananı s...." diyerek küfür etti. Bir gencin annesine sadece AK Partili olduğu için iğrenç küfürler eden Ahmet Sonuç'a sosyal medyada tepki yorumları yapıldı.Kendisini CHP'nin beton Atatürkçü has evladı olarak niteleyen Ahmet Sonuç, sosyal medya hesabından da "Az önce Kılıçdaroğlu aradı. 'Eleştirilerinizi dikkate alıyoruz ve yazdıklarınızı okuyoruz. Emin olun elimizden geleni yapıyoruz Ahmet Bey' dedi. Kısa bir görüşme oldu. 2. tura hazırlandıklarını umutlarının gram eksik olmadığını belirtti!" paylaşımıyla duyurdu.