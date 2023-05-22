Bakan Kasapoğlu 28 Mayıs’ta top sizde dedi! ’90’dan golü atacaksınız!’

Manisa programı kapsamında Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden ilçe sakinlerine hitap eden Bakan Kasapoğlu, Türk halkının 14 Mayıs'ta verdiği oylarla tüm oyunları bozduğunu belirtti.

MİLLETİN İRADESİ BAŞIMIZIN TACI

Bakan Kasapoğlu, milletin iradesinin başlarının tacı olduğunu dile getirerek, "Hep milli iradeye inandık, ona güvendik. Ondan aldığımız güçle bugünlere geldik. Şükürler olsun, bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Gençler, bizim en büyük umudumuz sizsiniz. Biz gücümüzü milletten alırız. Biz sırtımızı millete dayarız, milletten ve Allah'tan başka bir güç bilmeyiz" ifadelerini kullandı.

SİZE HİZMETKAR OLMAYI BİR ONUR VESİLESİ BİLDİK

AK Parti'nin 21 yıldır milletin iradesiyle yürüdüğünü kaydeden Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde size hizmetkar olmayı bir onur vesilesi bildik. Soma'da yaptıklarımız ve yapacaklarımız helali hoş olsun. Spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız, statlarımız ve gençlik merkezlerimizle sizlere hizmet ettik. Bundan sonra da hizmet siyasetimizi güçlendirerek devam edeceğiz." diye konuştu.