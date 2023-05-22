CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı

CHP yandaşı Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Muharrem İnce'nin, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti.

Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak" dedi.