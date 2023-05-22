İskenderun’da deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraşmerkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 1451 konutun inşası devam ediyor. İlk etapta Düğünyurdu Mahallesi'nde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959 konutun projesi hazırlandı ve yapımına başlandı.Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı siteler şeklinde yapılan konutların inşasında 300 işçi görev alıyor. Yapımının yüzde 15'i tamamlanan konutların, yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Abdülselem Doğan, konutların radye temel üzerine tünel kalıp sistemi yöntemiyle yapıldığını söyleyerek "Vatandaşları konforlu şekilde inşallah evlerine oturtmayı planlıyoruz" dedi. AAKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire tamamlandı. Daireye kapı, pencere, duşa kabin takıldı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildi.