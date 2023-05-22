İYİ Parti’den istifa eden Ağıralıoğlu: Kılıçdaroğlu 2. tur’u alamaz

İYİ Parti'den istifa eden, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, önceki akşam katıldığı televizyon programında muhalefet yönelik sert ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde muhalefetin söylemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuz Ağıralioğlu, "Defalarca dedim ki bizim milletimiz geçim derdini vesaire ilgilenir ama defalarca dedim ki halkımızda büyük bir millet duygusu vardır. İHA'lar SiHA'lar bunlara dokunmayın. Bunlarla alay etmeyin. Bu millet devletsiz kalmanın ne kadar feci bir şey olduğunu bir kere daha Suriye'de gördü. Bu iki hassasiyetimi seçmenin hangi kitleye gideceğini bilerek bir hassasiyet belirttim ben" ifadelerini kullandı.Ağıralioğlu sözlerine devam ederek "PKK'lıların 15 Mayıs'ta Kandil'den zafer çığlıklarıyla iniyoruz çığlıklarını 15 Mayıs'ta etkisini göreceksiniz dedim. Türk milletinin bu demeçlerle ilgili seçimin Kandil ve Edirne arasına sıkışmışlığına asla bir şey yapılmadı. Kürt oyları lazımdır diyerek yapılarak HDP'yi Türk milliyetçilerine dayatması kabul görmedi. Biz defalarca uyardık ki siyasetin zehri kibirdir. Siz kimi gösterirseniz gösterin seçmen oy verir mantığı halkta benimsenmedi" dedi. Ağıralioğlu son olarak şunları söyledi: "Döke saça kazanırız Kemal Bey'le, buyrun döke saça mahvettiniz. Milletin umudunu yıktınız. Seçimden sonra klasik bir ezber var. YSK'nın önünde toplanıyoruz oylar çalındı. Şimdi ben şuna bakıyorum efendim; İlk turda alırız dediniz tutmadı, parlamento çoğunluğunu alırız dediniz tutmadı, ikinci turda bombalar patlar dediniz tutmadı, asla iktidarı devretmeyecekler dediniz tutmadı, oy çalacaklar dediniz oylarımız çalındı dediniz tutmadı, yahu seçimden iki saat önce kazandık dediniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs'ta bana güvenir misiniz diyorsunuz bu zamana kadar dedikleriniz tutmadı, millet size nasıl güvensin? Parti programına uygun davranmayanların istifa etmesi gerektiğini biz söyledik muhalefet olarak; Biz defalarca kez istifaya çağırdık. Kılıçdaroğlu 2. turu alamaz."