Masa darmadağın

14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan Millet İttifakı'ndan dağılma emareleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 5 puan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tedirginlikle süreci izlerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 16 Mayıs'ta nispet yaparcasına vekilleriyle fotoğraf paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 gün sessizliğe gömülürken, CHP'den 3 vekil koparan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise şırdancıda ortaya çıktı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışı şok etkisi yarattı. Yüzde 1 oyu dahi olmayan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek 37 koltuk ikram eden Kılıçdaroğlu, masa ortaklarından beklediği desteği göremedi. Seçim hezimeti sonrası liderlerden gelen paylaşımlar ve açıklamalar, ittifak içindeki kopukluğu bir kez daha gündeme getirdi. 14 Mayıs yenilgisinden yalnızca 2 gün sonra Twitter hesabı üzerinden vekilleriyle fotoğraf paylaşan Davutoğlu, "İlk grup toplantımız" ifadelerini kullandı. CHP seçmeninin büyük tepkisi üzerine Davutoğlu paylaşımını silmek zorunda kaldı.Kılıçdaroğlu sayesinde Meclis'te 3 koltuk kapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ise önceki gün bir şırdancıda fotoğrafı ortaya çıktı. Uysal'ın burada 3 vekiliyle kutlama yaptığı öne sürüldü. Hezimetin ardından 6 gün boyunca sessizliğe gömülen Akşener de dikkatleri üzerine çekti. Tepkiler üzerine önceki gün zoraki olarak bir basın açıklaması yapan ve Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren Akşener'in 6 günlük sessizliği, 2-6 Mart krizine ilişkin örtülü bir mesaj olarak değerlendirildi.7'li koalisyondaki son sürpriz hamle ise Babacan'dan geldi. Önceki gün katıldığı bir canlı yayında anayasa değişikliğine ilişkin Millet İttifakı adına çarpıcı sözler sarf eden Babacan, "Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı gelin beraber çalışalım derse, çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz" ifadeleriyle yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.