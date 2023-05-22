Yalçın Topçu, Kumuk heyetini kabul etti

Heyeti kabulünde konuşan Topçu, 1864 yılında Çarlık Rusya'nın yaptığı büyük sürgünde Türk topraklarına gelen Kumukların başta Çanakkale- Biga ilçesi ve köylerine olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştirildiğini belirtti.

Topçu "Kumuk kardeşlerimiz, 1.Dünya ve Kurtuluş Savaşımızda Anadolu'daki kardeşleriyle birlikte omuz omuza hemen her cephede şehid ve gaziler vermişlerdir.Günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ve Çeçen ve Osetya Özerk Cumhuriyetleri'nde yaşayan Kumuk soydaşlarının gerek Dağıstan'ın gerekse bütün Kafkasya'nın ve Rusya Federasyonun ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel hayatında çok önemli bir yere sahip halklardan olup, iki ülke arasındaki ilişkilere de katkıları vardır "diye konuştu

"ASRIN FELAKETİNDE YAPILAN DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sultan-Mut Derneği Başkanı Kardeşim Nadir Sultan Abdurrahmanov ve heyetini ağırlamaktan duyduklarını memnuniyeti dile getiren Topçu "Ülkece yaşadığımız asrın depreminde, Sultan Mut derneği olarak yapmış oldukları destekleri ve nazik ziyaretleri içinde kendilerine ve heyetine ayrıca tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi

KALBİMİZ VE GÖNLÜMÜZ TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİMİZLE

Sultan-Mut Derneği Başkanı Nadir Sultan Abdurrahmanov'da yaptığı konuşmada kabul için teşekkür ederek "Deprem bölgesine getirdiğimiz aynı ve nakti desteklerin ilgililere ulaşılması ve yıkılan mescitlerin yapımının açılışında bulunmak için kardeşlerimizle birlikte olmak için geldik. Biz Kumuk 'ların kalbi ve gönlü Türkiye'deki kardeşleri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iledir.Dualarımızda her daim Erdoğan'ın sağlık ve başarısı içindir, bizim selamımızı kendisine iletin."dedi.

Görüşme hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile birlikte sona erdi