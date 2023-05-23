138 EYT’liden Tanju Özcan’a protesto: Tazminatımızı ver bizi mağdur etme

Bolu Belediyesi'nden EYT yoluyla emekli olan 138 işçi tazminatlarının yatırılmaması üzerine belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın iki ay içinde tazminatlarının ödeneceği sözünü verdiğini, ancak hiçbir haklarını alamadıklarını söyleyen işçiler, kendilerine randevu da vermeyen Özcan'ı protesto etti. Özcan'ın 14.00'te randevu verdiğini, belediye binasına geldiklerinde randevunun iptal edildiğini öğrendiklerini söyleyen Hayrettin Tayşi "EYT hakkıyla 14 Mart 2023'te dilekçelerimizi verdik. Dilekçeleri verirken Tanju bey bizlere 2 ay içinde kıdem tazminatlarınız hesaplarınıza geçer dedi. Ama bu süre zarfında hiçbir ilerleme olmadı, ödemeler yapılmadı. Bugün (dün) saat 14.00'te randevu talep ettik. Buraya geldiğimizde randevunun iptal edildiğini duyduk. Tanju Özcan, bizi hem mağdur ediyor hem de karşımıza çıkmaktan kaçıyor. Karşımıza çıkarak derdi neyse alenen söylesin. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.